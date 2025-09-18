Папуашвили: Все, в том числе и ЕС, должны отказаться от поощрения и финансирования радикализма

О чём нам говорит то, что президент Трамп объявил американскую радикальную группу «Антифа» террористической организацией и потребовал начала расследования по схемам её финансирования? – об этом в социальной сети пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, становится ясно, что в Америке радикализму, взращенному предыдущими администрациями, приходит конец.



Руководитель законодательного органа Грузии также отметил, конец этой идеологии приходит и в других странах, в том числе и в Грузии.



Становится ясно, что в Америке радикализму, взращенному предыдущими администрациями, приходит конец, этой идеологии приходит конец и в других странах, в том числе и в Грузии. Это протрезвление является результатом того, что радикализм необратим, и его конечная остановка - терроризм.



Содействие радикализму должно прекратиться. Спасение демократии не в терпимости к радикализму, а его пресечении, так как сегодняшний радикализм завтра предстанет в виде терроризма.



Все, в том числе и Евросоюз, должны последовать примеру США и отказаться от поощрения и финансирования радикализма, так как играющие с ветром радикализма, рано или поздно, пожнут бурю терроризма», - пишет Папуашвили.



Напомним, что президент Трамп объявил ультраправое антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.



« Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам, что больную, опасную, радикальную катастрофу «Антифа» я объявляю крупной террористической организацией. Также я дам строгую рекомендацию, чтобы в соответствии с высокими правовыми стандартами и практикой была расследована деятельность спонсоров этой организации,» – говорится в заявлении президента США.





