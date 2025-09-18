В связи с «Тбилисоба» на отдельных участках дорог будет ограничено движение транспорта

18.09.2025 16:24





В период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых «Тбилисоба», с 12:00 19 сентября до 12:00 22 сентября будет ограничено движение автомобилей и общественного транспорта на улице Коста Хетагурова.



Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По информации мэрии, ограничение коснётся участка дороги от территории АЗС «Висол» до пересечения улиц Косты Хетагурова и Гурама Сагарадзе.



«В указанный период движение автотранспорта от набережной имени Ноэ Жордания до моста Николоза Бараташвили и в обратном направлении останется без изменений, согласно существующему режиму движения. При этом движение с улицы Шоты Гамцмелидзе в сторону улицы Косты Хетагурова будет полностью ограничено, при этом передвижение будет возможно через улицу Нино Чхеидзе.



Что касается общественного транспорта, автобусы N323, N333, N359, N395 и маршрутные такси N462, N522, N536 будут следовать от улицы Джаваришвили в направлении улицы Бараташвили через набережную им. Ноэ Жордания, после чего через мост Бараташвили соединяться с улицей Бараташвили. В обратном направлении аналогично будет использоваться набережная имени Ноэ Жордания с последующим соединением с улицей Джаваришвили, после чего транспорт будет следовать по установленной схеме.



Мэрия Тбилиси приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





