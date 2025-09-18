Каладзе: Контракт «Национального движения» с лоббистской компанией также будет направлен против страны

18.09.2025 17:13





«Контракт «Национального движения» с лоббистской компанией также будет направлен против страны, они будут заниматься ложью и клеветой», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, подобные лоббистские компании распространяют ложь и нападают на грузинское государство.



«Это не первый случай. Мы часто сталкиваемся с документами такого рода. Кстати, именно поэтому важна прозрачность, чтобы общественность имела доступ ко всему. Именно из документов FARA мы узнали, что Уилсон получает 80 тысяч за ложь и нападки на грузинское государство. Из документов FARA мы узнали, как европейских парламентариев подкупали, чтобы они принимали резолюции того же типа, что мы видим в последние месяцы и годы. Новое соглашение также будет направлено против страны, они должны заниматься ложью и клеветой», — заявил Каха Каладзе.



Для справки, согласно новому документу, зарегистрированному в министерстве юстиции США, «Единое национальное движение» заключило контракт с лоббистской фирмой в США. «Единое национальное движение» выплатило Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 360 000 долларов США за шесть месяцев услуг в соответствии с контрактом, подписанным 7 июля. Эта сумма включает все расходы, за исключением командировочных, которые должны быть согласованы заранее.



Согласно документу, нанятая компания обязуется защищать интересы партии перед правительством США, включая содействие демократическим процессам и проведению свободных выборов в Грузии. Согласно документу, компания планирует поддерживать дипломатическую деятельность партии и углублять отношения с правительством США.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





