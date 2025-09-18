|
Лидеры «Лело – Сильная Грузия» встретятся с мэром Брюсселя
18.09.2025 17:27
Сегодня председатель коалиции «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и кандидат на пост мэра Тбилиси Ираклий Купрадзе отправились с официальным визитом в Брюссель.
Как говорится в заявлении пресс-службы «Лело – Сильная Грузия», в Брюсселе лидеров коалиции встречает руководитель предвыборного штаба Ираклий Купрадзе – Тазо Датунашвили, находившийся в бельгийской столице с целью планирования указанного визита.
Также, по сообщению пресс-службы, в Брюсселе у лидеров коалиции запланирован ряд встреч на высшем уровне, в том числе встреча с мэром Брюсселя Филиппом Клозом.
Цель визита – обсуждение деталей будущего партнерства между Тбилиси и Брюсселем как в рамках культурного, так и экономического сотрудничества, подразумевающем планирование и реализацию совместных инфраструктурных и образовательных проектов.
«Мы с единым кандидатом на пост мэра Тбилиси Ираклием Купрадзе находимся в Брюсселе. У нас запланированы встречи в европейских структурах, но, что самая главное, состоится встреча на высшем уровне с мэром центральной части Брюсселя. Это будет встреча один на один , она будет касаться будущего сотрудничества между нашими городами и, конечно же, ситуации, сложившейся в Грузии. Вы знаете, что мэр Брюсселя является довольно важным представителем европейских политических кругов, влиятельным политиком в Бельгии, таким образом указанная встреча очень важна для наших дальнейших взаимоотношений со столицей Европы»,- заявил Тазо Датунашвили.
