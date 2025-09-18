Ппресс-секретарь Еврокомиссии: мы обеспокоены отдалением Грузии от европейского пути

18.09.2025 18:55





«Мы обеспокоены откатом демократии в Грузии и отдалением страны от европейского пути», заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье. Журналисты поинтересовались у него, почему в рамках турне по Южному Кавказу еврокомиссар Марта Косс не посещает Грузию. На это пресс-секретарь Еврокомиссии ответил, что «позиция Еврокомиссии в отношении Грузии известна».



«Прежде всего, я хотел бы сказать о визите еврокомиссара Марты Косс в Азербайджан и Армению. Этот визит следует рассматривать в контексте мирного процесса между двумя странами. Сейчас действительно решающий момент для региона Южного Кавказа, и именно поэтому еврокомиссар Косс отправляется туда. Она воспользуется этой возможностью, чтобы подтвердить твёрдую приверженность Европейского Союза мирному процессу и полной региональной нормализации.



Её сильный посыл станет возможностью для нас укрепить сотрудничество ЕС в регионе и, более конкретно, в рамках стратегии Чёрного моря и повестки дня по связанности. Это очень важно, так как мы убеждены, что это станет вкладом в развитие региона и благополучие населения.



Что касается ситуации в Грузии, наша позиция известна и неоднократно озвучивалась: мы серьёзно обеспокоены недавним демократическим регрессом и дальнейшим отдалением страны от европейского пути», — заявил Гийом Мегисон.





