|
|
|
Ппресс-секретарь Еврокомиссии: мы обеспокоены отдалением Грузии от европейского пути
18.09.2025 18:55
«Мы обеспокоены откатом демократии в Грузии и отдалением страны от европейского пути», заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье. Журналисты поинтересовались у него, почему в рамках турне по Южному Кавказу еврокомиссар Марта Косс не посещает Грузию. На это пресс-секретарь Еврокомиссии ответил, что «позиция Еврокомиссии в отношении Грузии известна».
«Прежде всего, я хотел бы сказать о визите еврокомиссара Марты Косс в Азербайджан и Армению. Этот визит следует рассматривать в контексте мирного процесса между двумя странами. Сейчас действительно решающий момент для региона Южного Кавказа, и именно поэтому еврокомиссар Косс отправляется туда. Она воспользуется этой возможностью, чтобы подтвердить твёрдую приверженность Европейского Союза мирному процессу и полной региональной нормализации.
Её сильный посыл станет возможностью для нас укрепить сотрудничество ЕС в регионе и, более конкретно, в рамках стратегии Чёрного моря и повестки дня по связанности. Это очень важно, так как мы убеждены, что это станет вкладом в развитие региона и благополучие населения.
Что касается ситуации в Грузии, наша позиция известна и неоднократно озвучивалась: мы серьёзно обеспокоены недавним демократическим регрессом и дальнейшим отдалением страны от европейского пути», — заявил Гийом Мегисон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна