|
|
|
Саломе Зурабишвили: Америка и Европа уступают Грузию России, даже не пытаясь что-то предпринять
18.09.2025 19:02
Пятый президент Грузии дала интервью журналу Foreign Policy. Саломе Зурабишвили рассказала о политическом кризисе в стране и на вопрос: какой сценарий изменений в Грузии является наиболее вероятным, ответила:
«Есть только два сценария, которые мы знаем: выборы и протестные акции до выборов. Но должно быть определённое сопротивление, и это сопротивление должно получать лучшую поддержку извне…
Мы боремся с Россией, которая ведёт борьбу против Грузии гибридными средствами и с помощью мягкой силы. Думаю, европейские и американские партнёры должны быть обеспокоены тем фактом, что Россия испытывает, чего она может достичь мягкой силой…
Администрация Байдена говорила о санкциях, и люди в какой-то степени привыкли к этой риторике, однако до последнего дня ничего не было предпринято. В Грузии санкции работают, потому что это маленькая страна, и все всех знают. Санкции работают на втором уровне, в определённой степени могут затронуть и первый уровень, не так ли? Но это не повлияет на Бидзину Иванишвили. Санкции не могут быть единственным средством, к тому же, если ты говоришь о них, то нужно и применять, иначе это становится пустой угрозой…
Это правительство движется в сторону России. Нестабильность Грузии и возвращение в сферу влияния России означает угрозу для Азербайджана, Армении, транзитных зон и в целом роли Кавказа. Моё послание конгрессменам заключается в том, что Грузии нужно внимание, потому что на кону стоят интересы Америки в регионе. Америка и Европа уступают Грузию России, даже не пытаясь что-то предпринять», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна