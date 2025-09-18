Саломе Зурабишвили: Америка и Европа уступают Грузию России, даже не пытаясь что-то предпринять

Пятый президент Грузии дала интервью журналу Foreign Policy. Саломе Зурабишвили рассказала о политическом кризисе в стране и на вопрос: какой сценарий изменений в Грузии является наиболее вероятным, ответила:



«Есть только два сценария, которые мы знаем: выборы и протестные акции до выборов. Но должно быть определённое сопротивление, и это сопротивление должно получать лучшую поддержку извне…



Мы боремся с Россией, которая ведёт борьбу против Грузии гибридными средствами и с помощью мягкой силы. Думаю, европейские и американские партнёры должны быть обеспокоены тем фактом, что Россия испытывает, чего она может достичь мягкой силой…



Администрация Байдена говорила о санкциях, и люди в какой-то степени привыкли к этой риторике, однако до последнего дня ничего не было предпринято. В Грузии санкции работают, потому что это маленькая страна, и все всех знают. Санкции работают на втором уровне, в определённой степени могут затронуть и первый уровень, не так ли? Но это не повлияет на Бидзину Иванишвили. Санкции не могут быть единственным средством, к тому же, если ты говоришь о них, то нужно и применять, иначе это становится пустой угрозой…



Это правительство движется в сторону России. Нестабильность Грузии и возвращение в сферу влияния России означает угрозу для Азербайджана, Армении, транзитных зон и в целом роли Кавказа. Моё послание конгрессменам заключается в том, что Грузии нужно внимание, потому что на кону стоят интересы Америки в регионе. Америка и Европа уступают Грузию России, даже не пытаясь что-то предпринять», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.



