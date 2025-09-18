Кобахидзе: Внутри радикальной оппозиции есть разногласия, они доносят до общества разные мессиджи, это хорошо

18.09.2025 19:45





«Внутри радикальной оппозиции есть разногласия, они доносят до общества разные мессиджи. Всё это хорошо, чтобы мы наконец смогли успокоить общество и страну, это наша главная задача», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 4 октября, отвечая на вопрос журналиста о позиции Георгия Гахария.



По словам главы правительства, этот процесс в конечном итоге успокоит страну, и правительство будет всячески этому способствовать.



«Внутри радикальной оппозиции есть разногласия, они доносят до общественности совершенно разные месседжи. Всё это хорошо для того, чтобы мы смогли наконец успокоить общественность, успокоить страну, это наша главная задача. Это правильный процесс, который в конечном итоге приведёт нас к успокоению страны. Это наша задача, и мы сделаем всё возможное, чтобы этому способствовать», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, председатель партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария заявил в эфире СМИ: «После бойкота выборов, объявление революции и мирного свержения 4 октября стало самым большим подарком для «Мечты», которая использовала это безумие, чтобы прикрыть свою ограниченную легитимность, чтобы показать гражданам Грузии, что есть альтернатива». Кроме того, Гахария отметил: «Вы говорите гражданам, что 4 октября должно быть днем ​​мирного свержения, а у вас нет ресурсов для революции, тогда они обвинят народ, мол его оказалось недостаточно, что мы можем сделать?» Георгий Гахария говорит, что «приравнивание мирного свержения 4 октября, или мирной революции, к публичному протесту было, по сути, делегитимацией этого протеста и легитимацией «Мечты».





