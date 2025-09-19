Спикер парламента назвал оппозиционных активистов террористической группировкой

Это внутренняя террористическая группировка, заявленная цель которой - смена власти насильственным путем, - так председатель парламента Шалва Папуашвили оценил идею «мирного свержения власти», анонсированную в день выборов 4 октября.



Как заявил Папуашвили, «этих людей следует избегать ночью, потому что ночью у них эмоциональное раздражение и обострения».



«Мы видим, что в их отношении нулевая поддержка. Есть маргинализированная группа людей, у которых нет ничего, кроме изливания истерии, злобы, насилия и оскорблений. То, что президент Трамп называет «внутренним терроризмом», у нас есть такая внутренняя террористическая группа людей, у которых ночами начинается эмоциональное раздражение, мы видим их передвижение по улицам. Утром, милостью Божьей, они спокойны, и страна может жить спокойно, однако ночью следует избегать, потому что по ночам у них случаются обострения. Это внутренняя террористическая группировка, чья заявленная цель – смена власти насильственным путем. Ими заявлено об отказе от демократического пути. Большая их часть и формально снялась с выборов и не участвуют, другая часть формально участвует, хотя это тоже часть этого плана. Результат для них нулевой, конечно, у них нет никакой надежды на поддержку народа. Однако именно эти ночные обострения, которые мы видим, это люди, несущие идеологию убийцы Чарли Кирка. Мы видели здесь, как реагировали на это убийство, как они обрадовались. Это та же террористическая идеология, которая сегодня создаёт проблему для США. Так что нельзя исключать ничего со стороны этих внутренних террористов. Поэтому общество должно быть бдительно», — сказал Шалва Папуашвили.





