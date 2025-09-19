Каладзе представил предвыборный клип: Тбилиси - город, которому всегда пели, поют и, я уверен, будут петь

«Тбилиси – это город, которому всегда пели, поют и, я уверен, будут петь и в будущем», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации предвыборного клипа партии «Грузинская мечта».



В своей речи Каха Каладзе поблагодарил главу правительства Грузии, а также Тбилиси и тбилисцев за поддержку и солидарность.



«Мы хотим представить обществу музыкальный клип, которым выражаем нашу любовь к стране и к прекрасному Тбилиси. Тбилиси – это город, которому всегда пели, поют и, я уверен, так будет и впредь. Это город, который мы все особенно любим, наш прекрасный столичный город с его чарующими памятниками культурного наследия, разнообразием религий, многообразием. Всё это, конечно же, требует заботы, уважения и сохранения. Я горжусь тем, что Бог дал мне возможность служить этому городу и его жителям. Видеоклип, который мы представляем, рассказывает об особом характере Тбилиси, о любви к нему», – сказал Каха Каладзе.



По его словам, на муниципальных выборах 4 октября победа обязательно будет за Тбилиси.



«Мы продолжаем предвыборную кампанию, ежедневно встречаемся с населением. Хочу поблагодарить вас за ту поддержку и солидарность, с которыми я сталкиваюсь на каждом шагу. Для меня это огромная мотивация, когда на улицах я встречаю граждан, которые выражают благодарность, солидарность и поддержку. Я уверен, что 4 октября мы обязательно победим, победит наша столица, наша страна. Мир Грузии, больше добра Тбилиси!», – отметил Каха Каладзе.



Музыкальный клип обществу представил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты», действующий мэр столицы Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.



Автор клипа – музыкант Заза Нозадзе. По словам Нозадзе, для него, как для простого тбилисца и уроженца этого города, было огромной честью работать над шедевром Гоги Цабадзе. Он поблагодарил правящую команду за эту возможность и пожелал успехов кандидату в мэры Тбилиси.



В мероприятии приняли участие члены Кабинета министров и парламента, а также представители искусства, культуры и спорта», – говорится в сообщении мэрии Тбилиси.







