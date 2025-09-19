Хоштария утверждает, что назначенный ей государственный адвокат действует без её согласия

Заключенная под стражу, одна из лидеров «Коалиции за перемены», Элене Хоштария утверждает, что государственный адвокат Ираклий Бения пытался представлять её интересы против её воли. Оппозиционный политик утверждает, что отказалась от его услуг, однако адвокат намерен обжаловать решение суда также без её согласия:



«Так называемый государственный адвокат, некий шарлатан Ираклий Бения, против моей воли явился ко мне в СИЗО. Мне не понадобилось и минуты, чтобы сказать, что он является нелегитимным представителем и что я не признаю его в качестве адвоката, поэтому я выгнала его из комнаты. Теперь же я узнала, что он собирается обжаловать решение суда также против моей воли.



Я ясно заявила: у меня есть замечательные юристы, в частности Шота Тутаберидзе, но это не дело, это не суд, и меня вообще не интересует, кто там что говорит. Преступления не существует, соответственно, не существует и адвоката.



P.S. Этот самый Бения делал то же самое с узниками совести в Глданской тюрьме. Оттуда его тоже выгнали. Поэтому все должны учесть: что бы этот шарлатан ни говорил или ни писал, это не связано со мной. Он не имеет моего согласия и, вероятно, своими действиями нарушает закон», — пишет в социальной сети Хоштария.



Напомним, она была задержана 15 сентября за повреждение предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Кахи Каладзе. Ей предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии (повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб), что предусматривает до 5 лет лишения свободы. Тбилисский городской суд избрал для неё меру пресечения в виде залога в размере 5 000 лари. Она отказывается его выплачивать.



Источник: SOVA

