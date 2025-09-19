Послы 16 стран вручили верительные грамоты Михаилу Кавелашвили

Во дворце Президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот резидентными и нерезидентными послами. Об этом сообщает администрация президента.



По информации администрации, президенту Грузии Михаилу Кавелашвили верительные грамоты вручили послы 16 стран: Израиля, Франции, Венгрии, Ирландии, Австралии, Черногории, Южной Африки, Чили, Кыргызстана, Конго, Португалии, Новой Зеландии, Беларуси, Арабской Республики Египет, а также султаната Оман и Хашимитского королевства Иордания – резидентные и нерезидентные.



«После официальной церемонии вручения верительных грамот Михаил Кавелашвили пожелал послам успехов в их дальнейшей деятельности.



В мероприятии приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили», – сообщает администрация президента.





