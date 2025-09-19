Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Послы 16 стран вручили верительные грамоты Михаилу Кавелашвили


19.09.2025   17:07


Во дворце Президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот резидентными и нерезидентными послами. Об этом сообщает администрация президента.

По информации администрации, президенту Грузии Михаилу Кавелашвили верительные грамоты вручили послы 16 стран: Израиля, Франции, Венгрии, Ирландии, Австралии, Черногории, Южной Африки, Чили, Кыргызстана, Конго, Португалии, Новой Зеландии, Беларуси, Арабской Республики Египет, а также султаната Оман и Хашимитского королевства Иордания – резидентные и нерезидентные.

«После официальной церемонии вручения верительных грамот Михаил Кавелашвили пожелал послам успехов в их дальнейшей деятельности.

В мероприятии приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили», – сообщает администрация президента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна