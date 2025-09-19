Президент ОАЭ: У наших стран общее видение стабильности, мира и отношений между людьми

«Уважаемый друг, господин премьер-министр, я очень рад своему визиту в Грузию. У наших двух стран общее видение стабильности, мира и отношений между людьми», — заявил президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в администрации правительства.



По его словам, между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существует тесная связь, и это будет еще больше подтверждено углублением сотрудничества между странами и реализацией множества проектов.



«Между Грузией и Эмиратами существуют тесные связи. Это будет ещё больше подтверждено углублением нашего сотрудничества и реализацией множества новых проектов. Особенно в сферах торговли, бизнеса, экономики, промышленности и энергетики, а также в приоритетных для обеих стран секторах. Хотелось бы отметить рост товарооборота между нашими странами, который достигает миллионов долларов. Это сотрудничество имеет большие масштабы, и нет сомнений в продолжении экономического взаимодействия между двумя странами, особенно в транспортной сфере. Эмираты будут способствовать развитию партнёрских отношений в рамках соглашений, реализуемых различными инвестиционными компаниями. Это укрепляет отношения между Грузией и Эмиратами. Наши две страны разделяют общее видение стабильности, мира и связей между людьми. Обе страны также углубляют сотрудничество в культурной сфере, разделяя богатое наследие, которое является основой развития наших стран. Хочу заверить вас, что Объединённые Арабские Эмираты будут укреплять партнёрские отношения между странами Кавказского региона в целом и содействовать стабильности, миру и общим интересам. Мир – главная ось развития и укрепления экономики», — заявил президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.





