Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент ОАЭ: У наших стран общее видение стабильности, мира и отношений между людьми


19.09.2025   18:59


«Уважаемый друг, господин премьер-министр, я очень рад своему визиту в Грузию. У наших двух стран общее видение стабильности, мира и отношений между людьми», — заявил президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в администрации правительства.

По его словам, между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами существует тесная связь, и это будет еще больше подтверждено углублением сотрудничества между странами и реализацией множества проектов.

«Между Грузией и Эмиратами существуют тесные связи. Это будет ещё больше подтверждено углублением нашего сотрудничества и реализацией множества новых проектов. Особенно в сферах торговли, бизнеса, экономики, промышленности и энергетики, а также в приоритетных для обеих стран секторах. Хотелось бы отметить рост товарооборота между нашими странами, который достигает миллионов долларов. Это сотрудничество имеет большие масштабы, и нет сомнений в продолжении экономического взаимодействия между двумя странами, особенно в транспортной сфере. Эмираты будут способствовать развитию партнёрских отношений в рамках соглашений, реализуемых различными инвестиционными компаниями. Это укрепляет отношения между Грузией и Эмиратами. Наши две страны разделяют общее видение стабильности, мира и связей между людьми. Обе страны также углубляют сотрудничество в культурной сфере, разделяя богатое наследие, которое является основой развития наших стран. Хочу заверить вас, что Объединённые Арабские Эмираты будут укреплять партнёрские отношения между странами Кавказского региона в целом и содействовать стабильности, миру и общим интересам. Мир – главная ось развития и укрепления экономики», — заявил президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна