Павилёнис: европейцы запомнят каждое преступление, которое совершает «Русская мечта»


19.09.2025   21:16


«Позор российской марионетке — «Русской мечте»! Европейцы запомнят каждое преступление, которое вы совершаете против собственного европейского и евроатлантического будущего», — написал в социальной сети заместитель председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.

Литовский политик так отреагировал на вызов в суд исполнительного директора «Центра исследований экономической политики» Нино Эвгенидзе.

«Слава таким грузинским героям, как Нино Эвгенидзе, которая каждый день защищает евроатлантическое стремление всего грузинского народа» — написал Павилёнис.

Напомним, что по так называемому делу о саботаже допрашивается руководитель «Центра исследований экономической политики» Нино Эвгенидзе.


