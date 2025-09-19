|
Павилёнис: европейцы запомнят каждое преступление, которое совершает «Русская мечта»
19.09.2025 21:16
«Позор российской марионетке — «Русской мечте»! Европейцы запомнят каждое преступление, которое вы совершаете против собственного европейского и евроатлантического будущего», — написал в социальной сети заместитель председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.
Литовский политик так отреагировал на вызов в суд исполнительного директора «Центра исследований экономической политики» Нино Эвгенидзе.
«Слава таким грузинским героям, как Нино Эвгенидзе, которая каждый день защищает евроатлантическое стремление всего грузинского народа» — написал Павилёнис.
Напомним, что по так называемому делу о саботаже допрашивается руководитель «Центра исследований экономической политики» Нино Эвгенидзе.
