Бидзина Иванишвили встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном

19.09.2025 21:37





Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Информацию распространяет «Грузинская мечта».



По их данным, на встрече также присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.



Почетный председатель «Грузинской мечты» поблагодарил шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна за визит и подчеркнул важность дружеских отношений двух стран.



«За последние годы отношения между нашими странами ещё больше углубились, за что я хотел бы вас поблагодарить. Отрадно, что экономические связи между Грузией и Объединёнными Арабскими Эмиратами становятся ещё крепче, что в будущем принесёт пользу обеим странам. Инвестиция, которую вы осуществляете в Грузии, ещё больше сблизит Грузию и ОАЭ. Благодарю вас за тёплое и дружеское отношение к нашей стране», - заявил во время встречи Бидзина Иванишвили.



Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян поблагодарил почетного председателя «Грузинской мечты» за гостеприимство и отметил, что тесные экономические связи между странами выйдут на еще более высокий уровень в ближайшем будущем.



«Я рад находиться в вашей прекрасной стране и для меня честь встретиться с вами лично. Как вам известно, мы осуществляем в Грузии инвестицию на 6 миллиардов, которая стартует в ближайшие дни. Я также выражаю готовность финансировать обучение грузинских студентов в ОАЭ и ​​помочь вашей молодёжи углубить знания в области искусственного интеллекта. Дружеские отношения между нашими странами важны и полезны для обеих сторон, поэтому я выражаю готовность инвестировать еще больше в Грузию, что крайне интересно лично для меня как для президента страны», - заявил шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян.



Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию завершен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





