В результате схода оползня в Кеда разрушен жилой дом

20.09.2025 14:42





В результате схода оползня в селе Доходзеэби муниципалитета Кеда разрушен жилой дом.



По сообщениям местных жителей, во время происшествия пострадало два человека, они доставлены в клинику.



Как заявили в мэрии Кеда, члены указанной семьи проживали в зоне стихии, «ведомство не раз предупреждало их о том, чтобы они покинули территорию».



«По информации мэрии, указанный дом находился в опасной зоне. Муниципалитет посредством письменного предупреждения не раз призывал членов семьи покинуть территорию и перебраться в безопасное место.



Следует отметить, что указанная семья в составе 8 человек была включена в «Программу обеспечения пострадавшие семьи съемным жильем".



Представители муниципалитета дополнительно сообщили семье о ожидаемой непогоде и возросших угрозах, однако, несмотря на неоднократные призывы, они оставались в доме»,- отметили в мэрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





