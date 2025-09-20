|
В результате схода оползня в Кеда разрушен жилой дом
20.09.2025 14:42
В результате схода оползня в селе Доходзеэби муниципалитета Кеда разрушен жилой дом.
По сообщениям местных жителей, во время происшествия пострадало два человека, они доставлены в клинику.
Как заявили в мэрии Кеда, члены указанной семьи проживали в зоне стихии, «ведомство не раз предупреждало их о том, чтобы они покинули территорию».
«По информации мэрии, указанный дом находился в опасной зоне. Муниципалитет посредством письменного предупреждения не раз призывал членов семьи покинуть территорию и перебраться в безопасное место.
Следует отметить, что указанная семья в составе 8 человек была включена в «Программу обеспечения пострадавшие семьи съемным жильем".
Представители муниципалитета дополнительно сообщили семье о ожидаемой непогоде и возросших угрозах, однако, несмотря на неоднократные призывы, они оставались в доме»,- отметили в мэрии.
