Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В результате схода оползня в Кеда разрушен жилой дом


20.09.2025   14:42


В результате схода оползня в селе Доходзеэби муниципалитета Кеда разрушен жилой дом.

По сообщениям местных жителей, во время происшествия пострадало два человека, они доставлены в клинику.

Как заявили в мэрии Кеда, члены указанной семьи проживали в зоне стихии, «ведомство не раз предупреждало их о том, чтобы они покинули территорию».

«По информации мэрии, указанный дом находился в опасной зоне. Муниципалитет посредством письменного предупреждения не раз призывал членов семьи покинуть территорию и перебраться в безопасное место.

Следует отметить, что указанная семья в составе 8 человек была включена в «Программу обеспечения пострадавшие семьи съемным жильем".

Представители муниципалитета дополнительно сообщили семье о ожидаемой непогоде и возросших угрозах, однако, несмотря на неоднократные призывы, они оставались в доме»,- отметили в мэрии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна