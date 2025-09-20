|
Манджгаладзе: Вчера встречей с президентом ОАЭ руководил олигарх-самозванец Бидзина Иванишвили
20.09.2025 14:47
Вчера встречей с президентом Арабских Объединенных Эмиратов руководил олигарх-самозванец Бидзина Иванишвили – Это ясно показывает, что в Грузии власти больше нет,- указанное заявление сделал генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, именно по этой причине 4 октября существующая реальность должна быть изменена.
«Вчера встречей с президентом Арабских Объединенных Эмиратов руководил олигарх-самозванец Бидзина Иванишвили, человек, захвативший власть. Это ясно показывает, что в Грузии власти больше нет, страной правит группировка прислужников одного человека, которых не интересует народ и его будущее.
Именно поэтому 4 октября – это день, когда это должно измениться. Этот день докажет, что настоящий хозяин Грузии – грузинский народ.
Подготовимся и 4 октября встанем вместе за победу!»- заявил Манджгаладзе.
