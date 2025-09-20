Лидер ЕНД рассказала о встрече с представителями Совета национальной безопасности

Грузия, грузинский народ, наша государственность и свобода очень важны для США, но они также понимают, что на Южном Кавказе и в нашем регионе не может быть мира до тех пор, пока в Грузии действует режим, нарушающий фундаментальные права человека,- указанное заявление после встречи в Белом доме сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, в ходе встречи с представителями Совета национальной безопасности США речь шла о сложившемся политическом кризисе в Грузии, а также антидемократических, антизападных шагах предпринимаемых властями Бидзины Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта»).



«У нас завершилась встреча в Беломе доме, и я хочу сказать каждому гражданину Грузии, что Грузия, грузинский народ, наша государственность и свобода очень важны для США, но они также понимают что на Южном Кавказе и в нашем регионе не может быть мира до тех пор, пока в Грузии действует режим, нарушающий фундаментальные права человека, который берет в заложники своих политических оппонентов, это мы не раз слышали от вице-президента США Джей Ди Вэнса и, соответственно, для нашей безопасности, мира, благополучия и восстановления взаимоотношений с США необходимо, чтобы Грузию представляли прозападные, проамериканские и, что самое главное, пронациональные власти, которые приведут в испонение исторический выбор грузинского народа – стать частью свободного мира», - заявила Бокучава.



По информации «Единого национального движения», Совет национальной безопасности США напрямую подчиняется президенту Дональду Трампу.



«Особое внимание было уделено вопросу политического заключения учредителя партии и 3-го президента Грузии Михаила Саакашвили и председателя политсовета партии Левана Хабеишвили»,- говорится в заявлении партии.





