Саломе Зурабишвили: Авторитарные режимы всегда изобличают себя страхом перед свободными людьми

20.09.2025 17:51





Активист Ника Нарсия был задержан прямо в аэропорту – Из-за «штрафов» за перекрытие проезжей части, - об этом в социальной сети Х пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Активист Ника Нарсия был задержан прямо в аэропорту. Из-за «штрафов» за перекрытие проезжей части. Его единственным преступлением является то, что он отказался от повиновения. Авторитарные режимы всегда изобличают себя страхом перед свободными людьми»», - пишет Зурабишвили.



Напомним, что два дня назад судья Тбилисского городского суда Лела Цагареишвили признала активиста Нику Нарсию виновным в совершении правонарушения и приговорила его к 15 суткам административного ареста. На оглашении приговора активист не присутствовал.



Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали Нику Нарсия в Тбилисском международном аэропорту при въезде в страну.





