Кавелашвили выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

21.09.2025 12:50





Михаил Кавелашвили направился в США. По данным пресс-службы, Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



«В рамках визита в США запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Президент Грузии также будет присутствовать на официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелания Трамп в честь глав делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи», - говорится в сообщении пресс-службы.



Михаил Кавелашвили посетит США 21 - 26 сентября.





