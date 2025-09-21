Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН


21.09.2025   12:50


Михаил Кавелашвили направился в США. По данным пресс-службы, Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В рамках визита в США запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Президент Грузии также будет присутствовать на официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелания Трамп в честь глав делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи», - говорится в сообщении пресс-службы.

Михаил Кавелашвили посетит США 21 - 26 сентября.


