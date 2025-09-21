|
Кавелашвили выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
21.09.2025 12:50
Михаил Кавелашвили направился в США. По данным пресс-службы, Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В рамках визита в США запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Президент Грузии также будет присутствовать на официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелания Трамп в честь глав делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи», - говорится в сообщении пресс-службы.
Михаил Кавелашвили посетит США 21 - 26 сентября.
