Премьер Молдовы: Россия поддерживает преступные группировки, чтобы захватить власть в Молдове

21.09.2025 16:43





Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия поддерживает преступные группировки в Молдове, чтобы захватить власть и поставить этих преступников во главе государства.



Речан отметил, что пророссийские силы открыто заявляют, что освободят преступников, если придут к власти.



«Те, кто годами грабили Молдову, вернутся на должности министров, депутатов», – подчеркнул премьер.



По словам Речана, не граждане будут избирать этих бандитов: «Они будут назначены Кремлем, из их командного центра».



«Кто может сегодня гарантировать, что пророссийское большинство не назначит Шора премьер-министром, Платона – министром финансов, Ткацюка – министром образования, а Влах – министром иностранных дел? Это казалось бы плохой шуткой, если бы не существовало такого серьезного риска», – добавил Речан.



Он призвал граждан 28 сентября, когда они пойдут на избирательные участки, спросить себя, чего они на самом деле хотят для Молдовы.



«У нас есть только два варианта: либо мы позволим пророссийскому большинству войти в парламент, которое вернет всех преступников к власти, либо мы продолжим очищение правосудия, чтобы преступники оказались там, где им и положено быть – в тюрьме, с законом во главе и украденными деньгами, возвращенными народу», – отметил премьер Молдовы.





