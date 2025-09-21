Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер Молдовы: Россия поддерживает преступные группировки, чтобы захватить власть в Молдове


21.09.2025   16:43


Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия поддерживает преступные группировки в Молдове, чтобы захватить власть и поставить этих преступников во главе государства.

Речан отметил, что пророссийские силы открыто заявляют, что освободят преступников, если придут к власти.

«Те, кто годами грабили Молдову, вернутся на должности министров, депутатов», – подчеркнул премьер.

По словам Речана, не граждане будут избирать этих бандитов: «Они будут назначены Кремлем, из их командного центра».

«Кто может сегодня гарантировать, что пророссийское большинство не назначит Шора премьер-министром, Платона – министром финансов, Ткацюка – министром образования, а Влах – министром иностранных дел? Это казалось бы плохой шуткой, если бы не существовало такого серьезного риска», – добавил Речан.

Он призвал граждан 28 сентября, когда они пойдут на избирательные участки, спросить себя, чего они на самом деле хотят для Молдовы.

«У нас есть только два варианта: либо мы позволим пророссийскому большинству войти в парламент, которое вернет всех преступников к власти, либо мы продолжим очищение правосудия, чтобы преступники оказались там, где им и положено быть – в тюрьме, с законом во главе и украденными деньгами, возвращенными народу», – отметил премьер Молдовы.


