Каладзе — журналисту TV Pirveli: вы проявляете насилие, а потом удивляетесь, что получаете микрофоном по голове

21.09.2025 17:07





Кандидат в мэры Тбилиси, генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, обращаясь к журналистке TV Pirveli, заявил, что представители СМИ сами проявляют физическое насилие, а потом удивляются, что «получают микрофонами по голове».



По его словам, именно поэтому у него не возникает чувства несправедливости.



«Вы первые, кто совершает насилие, вы те, кто совершает насилие, а потом вы удивляетесь, что порой микрофоном бьют вас по голове… Тогда вы удивляетесь, почему…», — отметил он.



На замечание журналиста о том ,что разве подобная риторика не поощряет насилие, Каладзе ответил — нет, поскольку статус журналиста обязывает его быть вежливым, а не «оскорблять» и что это — «вопрос вежливости», которой учат в семье.



«Этой вежливости обычно учат в семье… Совершенно ясно, что вы собой представляете, кем вы являетесь, что из себя представляете, и потому вы такие угнетенные, несчастные и лишенные всего», — заявил Каха Каладзе.



Напомним, сторонники «Грузинской мечты» часто нападают на представителей прозападных СМИ во время акций протеста. Кроме того, во время проевропейских протестов десятки журналистов пострадали от превышения полномочий сотрудников МВД Грузии, и до сих пор ни один из них не ответил за содеянное.



Источник: SOVA

