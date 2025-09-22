|
МИД Израиля: Признание государства Палестина ничто иное как премия для ХАМАСа
22.09.2025 00:01
Признание - ничто иное как премия для джихадистского ХАМАСа, который укрепляют аффилированные в Великобритании «братья-мусульмане», — так МИД Израиля откликается на официальное признание государства Палестина Великобританией, Канадой и Австралией.
«Лидеры ХАМАС сами открыто признают: это признание - прямой результат, «плод» бойни 7 октября. Не позволяйте джихадистской идеологии диктовать вашу политику», - отмечается в заявлении.
Соединённое Королевство признает государство Палестина, - об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер .
«Сегодня, чтобы возродить надежду на мир и основанное на принципе двух государств решение конфликта, я четко заявляю, что Соединённое Королевство официально признает государство Палестина», — заявил Кир Стармер в видеозаявлении.
По его словам, это означает безопасный и защищенный Израиль наряду с жизнеспособным палестинским государством.
До этого заявления об официальном признании государства Палестина сделали Канада и Австралия.
«Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в создании перспективы мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Заявление распространил и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он заявил, что Австралия официально признаёт государство Палестина и что этот шаг, сделанный наряду с Канадой и Великобританией, является частью скоординированных международных усилий по созданию нового момента для решения, основанного на существовании двух государств.
