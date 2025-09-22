«Грузинская мечта» начала новый этап репрессивного применения ограничительных законов против гражданского общества

22.09.2025 11:52





«Грузинская мечта» через Антикоррупционное бюро Раздена Купрашвили начала новый этап репрессивного применения ограничительных законов против гражданского общества в отношении около 30 грузинских организаций гражданского общества, включая организации, подписавшие соглашение.



По заявлению НПО, действия Антикоррупционного бюро являются частью единого процесса преследования и давления на организации гражданского общества.



Его цель — добиться того, чтобы грузинские неправительственные организации, десятилетиями служившие защите прав человека и укреплению демократических институтов в стране, больше не могли эффективно продолжать свою деятельность и защищать интересы общества, отмечается в заявлении НПО.



«С 8 сентября 2025 года организации гражданского общества получают письма от Раздена Купрашвили о начале мониторинга с использованием Закона о грантах, что несовместимо с Конституцией Грузии. Ражден Купрашвили требует от организаций предоставления различных категорий информации, связанной с деятельностью организаций после 16 апреля 2025 года, даже без формального соблюдения процедуры, установленной Законом о грантах. Бюро не указывает, на основании каких статей оно запрашивает информацию, в том числе с 16 апреля, когда 17 апреля вступили в силу репрессивные поправки к Закону о грантах.



В ответ на письмо Раждена Купрашвили организации-адресаты письменно объяснили, что Бюро нарушает Закон о грантах, а также сообщили, что после После вступления в силу репрессивных поправок к закону, они не получили новых грантовых соглашений и не внесли никаких изменений в старые соглашения. Соответственно, начало процедуры мониторинга, установленной Законом о грантах, против них было незаконным. Организации гражданского общества также запросили доступ к материалам дела в бюро Раждена Купрашвили, но бюро продолжает скрывать эту информацию, тем самым еще больше нарушая действующее законодательство.



После ответного письма Ражден Купрашвили пытается использовать суды для обеспечения исполнения репрессивных законов. Бюро постепенно подает иски в суды против организаций гражданского общества. 17 сентября Тбилисский городской суд уже вынес постановление в отношении девяти организаций. Суд полностью удовлетворил ходатайство бюро Раждена Купрашвили и обязал организации предоставить бюро подробную информацию, касающуюся их деятельности.



Примечательно, что ни в письме бюро, ни в постановлении суда не указано, какие именно фактические обстоятельства используются для установления неисполнения/нарушения организациями своих обязательств, предусмотренных законом. стандарт разумной презумпции. Суд, по сути, перенёс мотивировку ходатайства бюро в постановление, не изменив его, не проверив ни фактическое, ни юридическое обоснование ходатайства, тем самым отказавшись от осуществления судебного контроля, предоставленного ему законом.



Вынесение решения, которое лишь воспроизводит позицию административного органа, подрывает конституционную функцию надлежащего судебного контроля и ставит под угрозу как правовой статус организаций гражданского общества, так и персональные данные граждан. Роль суда заключается в надлежащем расследовании законности действий административного органа, что включает в себя не только проверку формальных требований, но и контроль по существу.



Несмотря на незаконно инициированный мониторинг, мы продолжаем свою деятельность и правовую борьбу, направленную на прекращение применения репрессивных законов. Мы будем использовать все законные возможности для защиты наших прав и прав граждан Грузии», — говорится в заявлении.





