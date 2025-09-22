Папуашвили^ Кто, где, сколько раз упомянет Россию, нам не важно, нам важен мир

Президент сам озвучит свои посылы, однако он представляет нашу страны, а главное, что имеет сказать наша страна – это значение проведения политики мира и признание принципа уважения международного права, - указанное заявление в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о выступлении Михаила Кавелашвили на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, «все увидели, что значит неуважение международного права, война, когда она происходит прямо в центре Европы».



Президент сам озвучит свои посылы, однако он представляет нашу страны, а главное, что имеет сказать наша страна – это значение проведения политики мира и признание принципа уважения международного права. Это те вопросы, которые десятилетия беспокоят нашу страну и следуют за ней. Мы видим, что сегодня многие встали перед вызовами и проблемами, перед которыми стоит Грузия. Все увидели, что значит неуважение международного права, война, когда она происходит прямо в центре Европы. Поэтому, я думаю, что все будут больше ценить мир», - отметил Папуашвили.



На вопрос, уделит ли Кавелашвили время время разговору о России, руководитель законодательного органа Грузии отметил, что статистика - кто, когда и сколько раз упомянет Россию, для них не важна.



«Для вас важна статистика - кто, когда, сколько раз и в каком контексте упомянет Россию. Нам это не важно. Это не имеет абсолютной нагрузки во время наших публичных выступлений. Для нас важно только одно – это мир. В том числе и то, чтобы не было новой войны, чего так хотят некоторые.



Из-за того, что так думали Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, мы и оказались в войне, получили войны, поэтому были в одном шаге от войны в 2022 году, так как такие люди у нас в оппозиции и НПО, которым лучше оказаться под бомбами, чем сгореть от стыда. Еще раз, текст выступления президента – не текст моего выступления. Его посылы будут его посылами», - заявил Папуашвили.





