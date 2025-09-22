Папуашвили встретился с новым послом Франции в Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провёл ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто.



На встрече было отмечено исторически дружественное сотрудничество между Грузией и Францией.



Шалва Папуашвили выразил благодарность Франции за неизменную поддержку территориальной целостности Грузии и политики непризнания оккупированных регионов.



Посол Франции подчеркнул, что с момента обретения независимости Франция стоит рядом с Грузией и что в современном сложном мире особое значение приобретает уважение и поддержка единства, суверенитета и независимости.



На встрече обсудили политическую ситуацию и текущие события в Грузии. Было подчёркнуто значение дипломатии в развитии отношений между странами, основанных на национальных интересах.



Стороны выразили готовность сотрудничать для углубления отношений между Грузией и Францией и содействия европейской интеграции Грузии. В этом контексте было отмечено значение продолжения открытого и конструктивного диалога, основанного на доверии.







