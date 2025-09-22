Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили встретился с новым послом Франции в Грузии


22.09.2025   14:06


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провёл ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Грузии Оливье Курто.

На встрече было отмечено исторически дружественное сотрудничество между Грузией и Францией.

Шалва Папуашвили выразил благодарность Франции за неизменную поддержку территориальной целостности Грузии и политики непризнания оккупированных регионов.

Посол Франции подчеркнул, что с момента обретения независимости Франция стоит рядом с Грузией и что в современном сложном мире особое значение приобретает уважение и поддержка единства, суверенитета и независимости.

На встрече обсудили политическую ситуацию и текущие события в Грузии. Было подчёркнуто значение дипломатии в развитии отношений между странами, основанных на национальных интересах.

Стороны выразили готовность сотрудничать для углубления отношений между Грузией и Францией и содействия европейской интеграции Грузии. В этом контексте было отмечено значение продолжения открытого и конструктивного диалога, основанного на доверии.


