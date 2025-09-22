Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Купрадзе: На всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры


22.09.2025   15:14


На всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры - Пусть, кто-то посмеет зайти на разные участки или зайти на тот участок, где он не зарегистрирован – Они понесут наказание по уголовному обвинению, - указанное заявление сделал единый кандидат на пост мэра грузинской столицы от «Сильной Грузии» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе.

По его словам, партия намерена вести бескомпромиссную борьбу с фальсификацией результатов выборов.

«Мы ожидаем, что эти выборы, конечно, не будут справедливыми выборами. Они уже несправедливы в тех условиях, когда политические лидеры сидят в тюрьмах. Простая данность – мы будем бороться на всех полях, в том числе на всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры, на которых будут запечатлена реальная фальсификация, к которой намерен прибегнуть Бидзина Иванишвили. То, что в 2024 году не смогли сделать 20 прозападных политических партий - поставить камеры или истребовать настольные избирательные списки, сейчас удастся сделать нам, одной политической партии. Камеры в полном объеме будут фиксировать всех, кто входит на участок. Пусть, кто-то посмеет зайти на разные участки или зайти на тот участок, где он не зарегистрирован. Все записи физически будут у нас, и все те лица, которые войдут на избирательный участок, на котором они не зарегистрированы, будут привлечены к уголовной ответственности. Мы намерены вести бескомпромиссную борьбу с фальсификацией, и я убежден, мы сможем это сделать,» – заявил Купрадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна