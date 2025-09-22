Купрадзе: На всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры

На всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры - Пусть, кто-то посмеет зайти на разные участки или зайти на тот участок, где он не зарегистрирован – Они понесут наказание по уголовному обвинению, - указанное заявление сделал единый кандидат на пост мэра грузинской столицы от «Сильной Грузии» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе.



По его словам, партия намерена вести бескомпромиссную борьбу с фальсификацией результатов выборов.



«Мы ожидаем, что эти выборы, конечно, не будут справедливыми выборами. Они уже несправедливы в тех условиях, когда политические лидеры сидят в тюрьмах. Простая данность – мы будем бороться на всех полях, в том числе на всех избирательных участках Тбилиси мы установим видеокамеры, на которых будут запечатлена реальная фальсификация, к которой намерен прибегнуть Бидзина Иванишвили. То, что в 2024 году не смогли сделать 20 прозападных политических партий - поставить камеры или истребовать настольные избирательные списки, сейчас удастся сделать нам, одной политической партии. Камеры в полном объеме будут фиксировать всех, кто входит на участок. Пусть, кто-то посмеет зайти на разные участки или зайти на тот участок, где он не зарегистрирован. Все записи физически будут у нас, и все те лица, которые войдут на избирательный участок, на котором они не зарегистрированы, будут привлечены к уголовной ответственности. Мы намерены вести бескомпромиссную борьбу с фальсификацией, и я убежден, мы сможем это сделать,» – заявил Купрадзе.





