Папуашвили о Вахтанге Гомелаури: Он не вовлечен в партийную деятельность, точка
22.09.2025 15:17
Он [Вахтанг Гомелаури] (прим. бывший министр МВД Грузии) не занимается партийной деятельностью – Короче говоря, он не вовлечен в партийную деятельность, точка. Эка Беселия (прим. оппозиционный политик) лжет, точка, - указанное заявление в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, "в каком статусе в "Грузинской мечте" находится Вахтанг Гомелаури, сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Папуашвили также ответил на вопрос, касающийся того, что Эка Беселия заявила о том, что "Гомелаури назначен Бидзиной Иванишвили (прим. почетный учредитель «Грузинской мечты») для того, чтобы контролировать Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии) и Мдинарадзе (прим. глава СГБ Грузии) ".
По словам председателя грузинского парламента, Эка Беселия лжет.
"Что Беселия знает, откуда знает. Он не занят партийной деятельностью. Так что, с этой точки зрения, связи с партийной деятельностью у него нет. Разумеется, у них есть [коммуникация], в том числе, вы недавно видели одну из фотографий. Так что, конечно, коммуникация есть. Короче, говоря, он не вовлечен в партийную деятельность, точка. Эка Беселия лжет, точка.
Что касается сюжета обнародованной фотографии, думаю, сюжет там несколько другой. Не знаю, что у этого общего с контролем, но никакого, есть человеческие отношения, и это никак не связано... Вот, смотрите, я, в том числе являюсь и политическим секретарем партии, у партии есть председатель, мы все на виду, кто находится в партии, кто активно в ней работает, мы заняты партийной деятельностью. Хотите верьте мне, хотите Беселии. Эка Беселия лжет, что делала не раз", - заявил Папуашвили.
Он также ответил на вопрос, где находится Ираклий Гарибашвили (прим. экс-премьер Грузии).
"Он дистанцировался от политики. Это было его заявлением, соответственно, его не видно и публично. То, где вы его видели не было публичным мероприятием, это было частное мероприятие", - заявил руководитель законодательного органа Грузии.
