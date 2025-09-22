|
|
|
На субсидирование чартерного рейса на Евробаскет-2025 было потрачено 450 тысяч евро
22.09.2025 15:21
На субсидирование чартерного рейса в поддержку сборной Грузии по баскетболу на Евробаскет-2025 было потрачено 450 тысяч евро.
Об этом говорится в постановлении правительства.
Напоминаем, что по инициативе правительства чартерные рейсы по направлению Тбилиси-Рига были выполнены 7 и 8 сентября. Стоимость субсидированного билета в одну сторону составила 195 евро.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна