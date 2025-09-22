На субсидирование чартерного рейса на Евробаскет-2025 было потрачено 450 тысяч евро

На субсидирование чартерного рейса в поддержку сборной Грузии по баскетболу на Евробаскет-2025 было потрачено 450 тысяч евро.



Об этом говорится в постановлении правительства.



Напоминаем, что по инициативе правительства чартерные рейсы по направлению Тбилиси-Рига были выполнены 7 и 8 сентября. Стоимость субсидированного билета в одну сторону составила 195 евро.





