Кобахидзе ознакомился с работами на 23-километровом участке магистрали в сторону России

22.09.2025 16:32





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе осмотрел строительство моста Квешети-Коби. Глава правительства ознакомился с выполненными и текущими работами на 23-километровой магистрали Квешети-Коби и туннелях.



В рамках проекта будет устроена двухполосная асфальтобетонная дорога, построены 5 мостов и 5 туннелей, а также проведена реконструкция одного моста. После открытия магистрали Квешети-Коби движение в направлении Коби зимой больше не будет ограничиваться; жители примерно 10 сёл Хададского ущелья смогут беспрепятственно пользоваться необходимыми услугами, а поездки станут более безопасными и комфортными.



Время в пути значительно сократится: проезд по участку Квешети-Коби вместо 1 часа займёт всего 15 минут; дорога из Тбилиси до Гудаури вместо 2 часов будет занимать 1 час 30 минут, а из Тбилиси до Степанцминды — не 2 часа 30 минут, а 1 час 45 минут.



Проект осуществляется при поддержке Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, а также софинансируется из государственного бюджета. Его общая стоимость составляет 1,2 млрд лари. Завершение строительства планируется поэтапно в 2025–2026 годах.



Глава правительства ознакомился со строительными работами моста Квешети-Коби вместе с представителями исполнительной, законодательной и местной властей.







