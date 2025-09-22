|
|
|
Кобахидзе ознакомился с работами на 23-километровом участке магистрали в сторону России
22.09.2025 16:32
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе осмотрел строительство моста Квешети-Коби. Глава правительства ознакомился с выполненными и текущими работами на 23-километровой магистрали Квешети-Коби и туннелях.
В рамках проекта будет устроена двухполосная асфальтобетонная дорога, построены 5 мостов и 5 туннелей, а также проведена реконструкция одного моста. После открытия магистрали Квешети-Коби движение в направлении Коби зимой больше не будет ограничиваться; жители примерно 10 сёл Хададского ущелья смогут беспрепятственно пользоваться необходимыми услугами, а поездки станут более безопасными и комфортными.
Время в пути значительно сократится: проезд по участку Квешети-Коби вместо 1 часа займёт всего 15 минут; дорога из Тбилиси до Гудаури вместо 2 часов будет занимать 1 час 30 минут, а из Тбилиси до Степанцминды — не 2 часа 30 минут, а 1 час 45 минут.
Проект осуществляется при поддержке Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, а также софинансируется из государственного бюджета. Его общая стоимость составляет 1,2 млрд лари. Завершение строительства планируется поэтапно в 2025–2026 годах.
Глава правительства ознакомился со строительными работами моста Квешети-Коби вместе с представителями исполнительной, законодательной и местной властей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна