Папуашвили: посол ЕС вмешивался в суверенитет Грузии в контексте выборов 2024 года
22.09.2025 16:56
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос, кто еще, кроме РФ, посягается на суверенитет Грузии. По словам политика, это делают все те, кто вмешивается во внутренние дела Грузии.
«<Суверенитету Грузии угрожают> те, кто вмешивается во внутренние дела страны — среди них мы видели несколько европейских стран, которые вмешались в выборы в Грузии в 2024 году.
…Мы увидели, <это> Евросоюз в лице своего посла, который вмешивался в выборы в Грузии, делал политические комментарии относительно избирательной кампании.
Если привести простой пример, то посол Евросоюза оценил наш предвыборный баннер и назвал его отвратительным <…> (Петер Фишер, посол Германии — ред.).
Лично посол ЕС был вовлечен в подрыв нашего суверенитета, вмешавшись в выборы», — заявил Папуашвили.
Отметим, на фоне антизападной риторики «Грузинской мечты», обвинений в принуждении открыть «второй фронт» на территории Грузии, негативной реакции Брюсселя на принятые против гражданского общества и СМИ законы, отношения с ЕС ухудшились. Ряд стран отменяют действие диппаспортов для их обладателей, продолжая рассматривать и другие меры воздействия на «Мечту».
