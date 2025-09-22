Папуашвили: посол ЕС вмешивался в суверенитет Грузии в контексте выборов 2024 года

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос, кто еще, кроме РФ, посягается на суверенитет Грузии. По словам политика, это делают все те, кто вмешивается во внутренние дела Грузии.



«<Суверенитету Грузии угрожают> те, кто вмешивается во внутренние дела страны — среди них мы видели несколько европейских стран, которые вмешались в выборы в Грузии в 2024 году.



…Мы увидели, <это> Евросоюз в лице своего посла, который вмешивался в выборы в Грузии, делал политические комментарии относительно избирательной кампании.



Если привести простой пример, то посол Евросоюза оценил наш предвыборный баннер и назвал его отвратительным <…> (Петер Фишер, посол Германии — ред.).



Лично посол ЕС был вовлечен в подрыв нашего суверенитета, вмешавшись в выборы», — заявил Папуашвили.



Отметим, на фоне антизападной риторики «Грузинской мечты», обвинений в принуждении открыть «второй фронт» на территории Грузии, негативной реакции Брюсселя на принятые против гражданского общества и СМИ законы, отношения с ЕС ухудшились. Ряд стран отменяют действие диппаспортов для их обладателей, продолжая рассматривать и другие меры воздействия на «Мечту».



