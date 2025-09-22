Экс-сотрудник спецназа МВД вместе с ветеранами сделал обращение к сотрудникам силовых структур Грузии

22.09.2025 17:00





Бывший глава управления оперативного планирования спецназа МВД Грузии Иракли Шаишмелашвили, покинувший пост 3 декабря 2024 года в разгар протестов и жестоких разгонов с избиениями граждан правительством "Грузинской мечты", выступил вместе с ветеранами, находящимися за границей, с обращением к сотрудникам силовых структур Грузии.



«Мы, ветераны различных силовых структур Грузии, находящиеся в эмиграции, объединяемся под знаменем национальных героев и нашего флага с одной целью: внести свой вклад в спасение Грузии.



Сегодня стоит вопрос о существовании государственности, когда мы должны спасти Грузию своим единством, боеспособностью и стойкостью, чтобы она не стала жертвой российского рабства, несправедливости и полной безнадежности. Сегодня мы объединяемся ради Родины, национальных героев и будущих поколений. Это единство посвящено 4 октября.



Сегодня, когда должна быть перевернута новая страница в истории Грузии, мы все вместе должны суметь родить новую Грузию.



Если кто-то и знает с абсолютной точностью, что происходит сегодня в стране, то это силовые структуры, поэтому мы обращаемся к вам, рядовым и средним сотрудникам, и ни в коем случае не к вашим руководителям, которые уже сделали свой выбор и встали на сторону тьмы. У всего есть начало и конец,



Пришло время, когда все это должно измениться. Пришло время, когда одни и те же лица, годами сидящие в системе, рабы и слуги всех режимов и правительств, безмолвные исполнители всех преступных приказов, больше не должны вами управлять. Пришло время перемен в стране. В том числе, провести основательную, структурную реорганизацию силовых систем, которая будет ориентирована, с одной стороны, на защиту мира, справедливости и безопасности, а с другой стороны, на законодательном уровне на регулирование обязанностей сотрудников. Пришло время, и вам дается шанс стать соучастником этих уникальных изменений. […]



Очевидно, что и вы, и мы, и они, и все остальные понимают, что власть должна меняться путем выборов, в этом нет ничего противоестественного. Наоборот, если кто-то так не думает, то он чужой. Однако вместе с нами у всей страны были украдены голоса. Одним из соучастников кражи голосов стали сотрудники силовых структур, и вы это лучше всех знаете, поскольку вас вынудили стать соучастниками этого позора.[…]



Вас делают соучастником этих системных преступлений вашими действиями или бездействием, и все это делается от вашего имени. В этот период в истории Грузии пишется одна из позорных страниц, когда российская мечта всеми силами и всеми ресурсами осуществляет повторную советизацию страны.



Вы – единственная опора, на которой сейчас стоит нелегитимная и незаконная власть. Истории не понадобится много времени, чтобы оценить эти события, дайте своим детям и внукам возможность гордиться вами. […]



Верьте, что вас много, верьте друг в друга, верьте в тех героев, которые защищали национальные интересы, верьте в молодое поколение, которое с восторгом встретит каждого из вас, кто ушел из системы, и с замиранием сердца ждет, кто будет следующим, чтобы принять вас, чтобы сделать вас героями. Верьте в будущее своей Родины, что вы должны построить новую европейскую Грузию, с новыми европейскими силовыми системами.



В конце концов, поверьте в себя. Вырвитесь из этой злой системы и оставьте им русское имя, а вы уходите и заберите с собой свою долю достоинства, которую вы с гордостью носили столько лет. Просто выполните свою присягу – служите Грузии!



И в заключение я закончу словами Гиорги Квиникадзе: «Если вы любите свою Родину, вы найдете как поступить». Слава героям!» – сказал Шаишмелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





