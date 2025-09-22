Кобахидзе: 4 октября, с учетом выборов и акции, пройдет очень спокойно

22.09.2025 17:49





4 октября, с учетом выборов, акции и всего остального, пройдет очень спокойно, главное, чтобы никто не думал о нарушении закона – Если кто-то все же попытается, все увидят силу нового менеджмента силовых структур. Мой скромный совет, пусть не пытаются, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, те, кто анонсировал акцию «хотят, чтобы «Лело» и Гахария (прим. партия «Гахария за Грузию») получили, как можно, меньше голосов».



«В конечном итоге, вся эта радикальная оппозиция – это одна сила, которую мы называем «коллективным нацдвижением». В действительности, между ними нет никаких различий, только тактические. По выборам, есть две партии, принимающие в них участие, есть две партии, называющие участие в выборах изменой. У них есть и свой субъективный интерес, естественно. Единственная цель, почему была анонсирована акция «Нацдвижения» и ее второго ответвления, это то, что они хотят, чтобы «Лело» и Гахария получили, как можно, меньше голосов. Есть субъективные интересы, но в итоге, у них у всех один хозяин. Исходя из этого, неудивительно, что, какие бы различия у них ни были – тактические или субъективные, в конечном итоге, их хозяин собирает эти партии вместе. Разумеется, так произойдет и 4 октября, хотя они не имеют никакого шанса на успех ни в какой форме. Естественно, в Грузии - демократия. Любые люди могут собраться, однако они могут собраться в рамках закона. Если кому-то придет в голову нарушить закон, каждый из них, конечно, получит должный ответ.



4 октября полностью, с учетом выборов, акции и всего остального, пройдет очень спокойно, главное, мы повторяем, чтобы никто не думал о нарушении закона. Если кто-то все же попытается, все в том числе увидят и действительную силу новой системы. Никому не советую. Реально, если кто-то все же попытается, увидит силу нового нового менеджмента силовых структур. Мой скромный совет, пусть не пытаются», - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





