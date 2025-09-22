|
Кобахидзе: Сегодня у Вахтанга Гомелаури нет никаких функций в политической команде – Я не буду комментировать сплетни
22.09.2025 17:50
Я не буду комментировать сплетни. Могу прямо сказать, что сегодня у Вахтанга Гомелаури (прим. бывший глава МВД Грузии) нет никаких функций в политической команде, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Гомелаури не вовлечен ни в деятельность политической команды, ни в деятельность властей.
«Как вы знаете, они принял решение уйти из команды, соответственно, он ни в какой форме не вовлечен ни в деятельность политической команды, ни в деятельность властей», - заявил Кобахидзе.
Напомним, что, по информации адвоката Эки Беселия, Бидзина Иванишвили (прим. почетный учредитель «Грузинской мечты») назначил бывшего министра ВД Грузии «контролировать» премьер-министра Ираклия Кобахидзе и главу СГб Грузии Мамуку Мдинарадзе.
