|
|
|
Кандидат в мэры Болниси от «Лело» отказался баллотироваться в пользу кандидата от «Мечты»
23.09.2025 00:11
Кандидат в мэры Болниси от «Лело — Сильная Грузия» Асеф Чирагов заявил, что отказывается выдвигать свою кандидатуру в пользу Замура Читанава — кандидата от «Грузинской мечты».
Чирагов заявил, что конкретные люди пытаются использовать его ресурсы и «искреннее желание удовлетворить свои политические интересы в качестве инструмента».
Политик отметил, что согласился на предложение «Лело» только потому, что действительно хотел использовать свои способности во благо родного края.
«К сожалению, очень скоро я убедился, что конкретные люди пытаются использовать мои ресурсы и искреннее желание удовлетворить свои политические интересы в качестве инструмента. С другой стороны, я был убежден, что кандидат от «Грузинской мечты» господин Замур Читанава после победы позаботится о развитии Болниси и защите интересов населения муниципалитета.
Вот почему я больше не собираюсь делить голоса с господином Замури и решил снять свою кандидатуру в его пользу.
Сегодня не время для склок и не бессмысленного политического противостояния; сейчас самое главное — сохранить мир и стабильность, от которых зависит единственный путь к развитию», — пишет Чирагов.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна