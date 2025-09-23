Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кандидат в мэры Болниси от «Лело» отказался баллотироваться в пользу кандидата от «Мечты»


23.09.2025   00:11


Кандидат в мэры Болниси от «Лело — Сильная Грузия» Асеф Чирагов заявил, что отказывается выдвигать свою кандидатуру в пользу Замура Читанава — кандидата от «Грузинской мечты».

Чирагов заявил, что конкретные люди пытаются использовать его ресурсы и «искреннее желание удовлетворить свои политические интересы в качестве инструмента».

Политик отметил, что согласился на предложение «Лело» только потому, что действительно хотел использовать свои способности во благо родного края.

«К сожалению, очень скоро я убедился, что конкретные люди пытаются использовать мои ресурсы и искреннее желание удовлетворить свои политические интересы в качестве инструмента. С другой стороны, я был убежден, что кандидат от «Грузинской мечты» господин Замур Читанава после победы позаботится о развитии Болниси и защите интересов населения муниципалитета.

Вот почему я больше не собираюсь делить голоса с господином Замури и решил снять свою кандидатуру в его пользу.

Сегодня не время для склок и не бессмысленного политического противостояния; сейчас самое главное — сохранить мир и стабильность, от которых зависит единственный путь к развитию», — пишет Чирагов.


Источник: SOVA
