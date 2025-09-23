|
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял участие в мероприятии, посвященном Дню основания бригад территориальной обороны
23.09.2025 10:59
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани п личный состав 10-й и 20-й бригад территориальной обороны Национальной гвардии с Днем основания подразделений.
Годовщина прошла на военной базе 20-й бригады территориальной обороны в Телави.
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония принятия присяги. 20-я бригада территориальной обороны пополнилась новым личным составом. Члены бригады торжественно приняли военную присягу перед Богом и народом.
В своем выступлении Ираклий Чиковани отметил, что бригады территориальной обороны Национальной гвардии являются одним из важных компонентов новой резервной системы в обеспечении безопасности Грузии. Он поздравил резервистов с принятием присяги и поблагодарил их за службу на благо Грузии. Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили и начальник Национальной гвардии бригадный генерал Роман Джохадзе обратились к личному составу бригад.
На мероприятии минутой молчания была почтена память погибших в боях за территориальную целостность Грузии, миротворческих миссиях и при исполнении служебных обязанностей.
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения.
