|
|
|
Эрдоган: Не верю, что война в Украине закончится быстро
23.09.2025 11:23
Реджеп Тайип Эрдоган - Не верю, что война в Украине закончится быстро
Я не верю, что война в Украине быстро закончится, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News.
«Честно говоря, я не верю, что это произойдет [война в Украине быстро закончится]. Это нехорошо. Я верю, что это продолжится», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, «Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а Европа не сможет поддерживать Украину вечно».
«Потери Украины и России велики. Потери России в последнее время увеличились. Я надеюсь, что Европа продолжит поддерживать Украину. Кроме того, я не знаю, как долго продлится поддержка США. Я не могу оценивать это заранее», - отметил президент Турции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна