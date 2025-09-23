Эрдоган: Не верю, что война в Украине закончится быстро

Я не верю, что война в Украине быстро закончится, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News.



«Честно говоря, я не верю, что это произойдет [война в Украине быстро закончится]. Это нехорошо. Я верю, что это продолжится», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.



По его словам, «Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а Европа не сможет поддерживать Украину вечно».



«Потери Украины и России велики. Потери России в последнее время увеличились. Я надеюсь, что Европа продолжит поддерживать Украину. Кроме того, я не знаю, как долго продлится поддержка США. Я не могу оценивать это заранее», - отметил президент Турции.





