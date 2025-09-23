Манджгаладзе: Разогнанный и разгневанный народ – это катастрофа, которую никто не сможет остановить

23.09.2025 12:08





«До 4 октября будет много конспирологий и насмешек, но факт остаётся фактом — 4 октября стало серьёзной головной болью для режима Иванишвили», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



«Сегодня перед ним и его так называемыми опорами стоит дилемма — как удержать народ, который мирно, но принципиально требует вернуть узурпированную власть обратно людям.



Мы также являемся сторонниками принципиально мирных изменений, и для меня идеальный сценарий — это передача власти народу таким образом, чтобы никто не пострадал, в том числе и «коци». Но если кто-то осмелится применить насилие против народа, это бумерангом вернётся к нему самому.



Разгневанный и разогнанный народ — это стихия, которую никто не сможет остановить. Поэтому выход только один — мирная передача власти», — заявил Паата Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





