Манджгаладзе: Разогнанный и разгневанный народ – это катастрофа, которую никто не сможет остановить


23.09.2025   12:08


«До 4 октября будет много конспирологий и насмешек, но факт остаётся фактом — 4 октября стало серьёзной головной болью для режима Иванишвили», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

«Сегодня перед ним и его так называемыми опорами стоит дилемма — как удержать народ, который мирно, но принципиально требует вернуть узурпированную власть обратно людям.

Мы также являемся сторонниками принципиально мирных изменений, и для меня идеальный сценарий — это передача власти народу таким образом, чтобы никто не пострадал, в том числе и «коци». Но если кто-то осмелится применить насилие против народа, это бумерангом вернётся к нему самому.

Разгневанный и разогнанный народ — это стихия, которую никто не сможет остановить. Поэтому выход только один — мирная передача власти», — заявил Паата Манджгаладзе.


