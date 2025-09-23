ЦИК опубликовала информацию о партийных списках, кандидатах на пост мэра и мажоритарных кандидатах, зарегистрированных на муниципальных выборах

Центральная избирательная комиссия распространила информацию о зарегистрированных партийных списках, а также кандидатах на пост мэра и мажоритарных депутатов на муниципальных выборах.



Согласно сообщению ЦИК, к выборам зарегистрированы 12 политических партий и партийных списков, а в Тбилиси зарегистрированы девять кандидатов на пост мэра.



«Избирательная администрация представляет информацию о зарегистрированных партийных списках, а также кандидатах на пост мэра и мажоритарных депутатов на выборах органов местного самоуправления – собраний и мэров самоуправляемых городов/общин, которые состоятся 4 октября 2025 года. К выборам зарегистрированы 12 политических партий и партийных списков. В Тбилиси зарегистрированы девять кандидатов на пост мэра. Для выборов в Тбилисское собрание партийные списки представили все 12 политических объединений. Помимо Тбилиси, в остальных 63 муниципалитетах в общей сложности зарегистрированы 112 кандидатов на пост мэра, из них четыре выдвинуты инициативными группами. Что касается мажоритарных кандидатов, зарегистрированных в местных мажоритарных округах на выборах 4 октября, их общее количество составляет 2228 человек, из них 160 — в Тбилиси. Инициативными группами выдвинуты 32 кандидата.



Следует отметить, что в целях содействия процессу регистрации, постановлениями ЦИК политическим объединениям были упрощены процедуры регистрации кандидатов. В этом году политические объединения впервые получили возможность представить партийные списки на муниципальных выборах дистанционно, в электронной форме. Кроме того, им была предоставлена возможность дистанционно выдвигать кандидатов на пост мэра и мажоритарного депутата», – говорится в информации ЦИК.



Подробная информация доступна по ссылке.





