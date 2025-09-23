Грузия поддержала заявление 50 стран и ЕС о нарушениях воздушного пространства НАТО со стороны РФ

23.09.2025 12:08





22 сентября в Нью-Йорке по инициативе Эстонии состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Поводом стали нарушения воздушного пространства стран НАТО российской авиацией. В частности, в пятницу самолёты НАТО перехватили три российских борта, вторгшихся в воздушное пространство Эстонии.



Заявление, которое на заседании зачитал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, поддержали 50 стран, в том числе Грузия, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Помимо Грузии, к заявлению присоединились все 27 государств – членов Европейского союза, а также Албания, Андорра, Австралия, Босния и Герцеговина, Канада, Фиджи, Исландия, Япония, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания и США, передаёт агентство «Новости-Грузия».



В документе действия России названы «вопиющим нарушением территориальной целостности Эстонии» и «частью более масштабной схемы провокаций против соседей». Авторы заявления подчёркивают, что Москва «приближает весь регион к конфликту как никогда за последние годы» и демонстрирует «грубейшее неуважение к коллективным усилиям международного сообщества по прекращению российско-украинской войны и восстановлению мира».



«Мы вновь призываем Российскую Федерацию безотлагательно прекратить агрессивную войну против Украины и соблюдать обязательства, закреплённые в Уставе ООН. Мы также призываем Россию прекратить все провокации и угрозы суверенитету и территориальной целостности соседних государств. Международное сообщество должно твёрдо настаивать на соблюдении принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров», – говорится в заявлении.



По данным Таллина, подтверждённым в НАТО, 19 сентября воздушное пространство Эстонии нарушили три российских истребителя МиГ-31 с вооружённым сопровождением. Они находились в небе 12 минут, преодолев почти 100 километров вглубь территории страны.



Это уже четвёртый случай нарушения воздушного пространства Эстонии со стороны России в текущем году. Несколькими днями ранее российские беспилотники также вторглись в воздушное пространство двух других членов НАТО – Польши и Румынии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





