Партии «Гахария: За Грузию» и «Лело» выдвинули кандидатов в мажоритарии в Дидубе-Чугурети

Партии «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария — За Грузию» представили кандидатов в мажоритарные депутаты в избирательные округа Дидубе-Чугурети.



Представители партий назвали кандидатами: в Чугурети — Русудан Тевзадзе, в Дидубе (Церетели) — Бека Беридзишвили, в Дидубе (Дигоми) — Георгий Шарашидзе.



Кандидат на пост мэра Тбилиси Ираклий Купрадзе на встрече с населением представил программные приоритеты. Купрадзе уделил внимание проблемам пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также бесплатному питанию в школах. По его словам, их команда будет бороться за реализацию этих программ до конца.



«За последние недели мы представили несколько важных идей. Сегодня расскажу о двух основных программных инициативах. Первая — программа бесплатного питания в школах, включая экономическое обоснование, представленное в виде презентации. Сегодня, когда каждый четвертый ребёнок в государственных школах голодает, на нас лежит огромная ответственность — спасти будущее поколение. Это минимальная поддержка — здоровое и бесплатное питание в государственных школах. Мы уже смогли реализовать этот проект в Цаленджиха.



Вторая важная инициатива — сегодня вокруг нас пенсионеры, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями не могут позволить себе необходимые лекарства. Им приходится выбирать: купить лекарство, оплатить коммунальные услуги или приобрести продукты питания. Эту проблему нельзя решать торговлей — это вопрос принципа и морали: пожилым гражданам и пенсионерам все необходимые лекарства в столице должны предоставляться бесплатно.



Мы будем бороться до конца!», — заявил Ираклий Купрадзе.





