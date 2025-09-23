Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Партии «Гахария: За Грузию» и «Лело» выдвинули кандидатов в мажоритарии в Дидубе-Чугурети


23.09.2025   12:59


Партии «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария — За Грузию» представили кандидатов в мажоритарные депутаты в избирательные округа Дидубе-Чугурети.

Представители партий назвали кандидатами: в Чугурети — Русудан Тевзадзе, в Дидубе (Церетели) — Бека Беридзишвили, в Дидубе (Дигоми) — Георгий Шарашидзе.

Кандидат на пост мэра Тбилиси Ираклий Купрадзе на встрече с населением представил программные приоритеты. Купрадзе уделил внимание проблемам пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также бесплатному питанию в школах. По его словам, их команда будет бороться за реализацию этих программ до конца.

«За последние недели мы представили несколько важных идей. Сегодня расскажу о двух основных программных инициативах. Первая — программа бесплатного питания в школах, включая экономическое обоснование, представленное в виде презентации. Сегодня, когда каждый четвертый ребёнок в государственных школах голодает, на нас лежит огромная ответственность — спасти будущее поколение. Это минимальная поддержка — здоровое и бесплатное питание в государственных школах. Мы уже смогли реализовать этот проект в Цаленджиха.

Вторая важная инициатива — сегодня вокруг нас пенсионеры, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями не могут позволить себе необходимые лекарства. Им приходится выбирать: купить лекарство, оплатить коммунальные услуги или приобрести продукты питания. Эту проблему нельзя решать торговлей — это вопрос принципа и морали: пожилым гражданам и пенсионерам все необходимые лекарства в столице должны предоставляться бесплатно.

Мы будем бороться до конца!», — заявил Ираклий Купрадзе.


