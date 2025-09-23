|
Цитлидзе: Ожидаю, что к 4 октября в качестве кандидата в мэры останется только Купрадзе
23.09.2025 13:00
«Ожидаю, что к 4 октября единственным кандидатом, который останется во всех муниципалитетах, будет Купрадзе — это, наверное, их последний путь», — заявила член «Единого национального движения» Ани Цитлидзе.
По её словам, участие партии «Лело» в муниципальных выборах является предательством борьбы за свободу грузинского народа и его европейское будущее.
«У меня будет только один комментарий на этот счёт. На фоне того, что вчера в Болниси кандидат от »Лело» снял свою кандидатуру в пользу »Грузинской мечты», думаю, что до 4 октября может так получиться, что единственным кандидатом останется Купрадзе, и он будет бороться за победу во всех муниципалитетах.
Они сейчас в таком положении, что найти какую-либо логику в решении »Лело» мне действительно трудно. Я ожидаю, что к 4 октября Купрадзе останется единственным кандидатом, который будет бороться за победу во всех муниципалитетах. Наша позиция по этому поводу ясна и чётка. Путь »Лело», который они выбрали ради того, чтобы обслужить Бидзину Иванишвили в этих так называемых выборах, а по сути принять участие в российской спецоперации, — это предательство борьбы, которая называется борьбой граждан Грузии за свободу и европейское будущее», — заявила Цитлидзе.
Напомним, кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело» Ираклий Купрадзе заявил, что «не побоится дать ответ российскому правительству и с 5 октября, как оппозиционный, прозападный мэр, будет назначать санкционированные акции каждый вечер».
