Каладзе: На протяжении многих лет со стороны иностранных сил тратились огромные средства для создания агентурной сети

23.09.2025 13:03





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что уже раскрыта схема, согласно которой в стране на протяжении многих лет со стороны иностранных сил тратились огромные средства для создания агентурной сети.



«Они — марионетки. Схема у них очень простая: годами в стране тратились деньги, чтобы создать агентурную сеть. Для чего им нужна была эта сеть? Чтобы контролировать страну, самим стать хозяевами этой страны. Не грузинский народ, а они — несколько представителей т.н глобальной партии войны. Представляете? Вот их отношение. С помощью этой агентуры, на создание которой были потрачены колоссальные суммы, они пытаются устроить беспорядки, стравить людей друг с другом, попытаться организовать государственный переворот и т.д. Схема расшифрована и она очень простая», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, неприятны также заявления, которые в последнее время звучат со стороны представителей «глобальной партии войны» в адрес Грузии.



«Не знаю, насколько они исправятся. Мы уже видели, что первое обещание президента Соединённых Штатов было — победить »Дип стэйт», а второе — завершить войну. Пока ни одно не выполнено: ни первое, ни второе. Процесс продолжается, и мы, конечно, очень болеем за президента Трампа. Естественно, если это действительно произойдёт, это отразится и на нашей стране. В первую очередь нас волнует наша Родина — Грузия, потому что то неправильное отношение, которое представители »глобальной партии войны» проявляют извне, все их заявления ограничиваются только ложью, обманом и клеветой. Это неприятно. Мы хотим, чтобы всё это изменилось и чтобы в отношении нашей страны было справедливое отношение», — отметил мэр Тбилиси.





