Каладзе: Немыслимо - бороться за мэрство и хотеть остановить работу муниципалитета


23.09.2025   14:07


У этих людей нет рейтинга, поддержки в обществе, а 4 октября избиратели дадут всем соответствующий ответ, - так мэр столицы оценил заявление кандидата в вице-мэры Тбилиси Алеко Элисашвили о том, что «после победы начнется организация забастовки муниципальных служб».

Как заявил Каладзе СМИ, немыслимо - бороться за мэрство и хотеть остановить работу муниципалитета.

«Немыслимо, чтобы люди боролись за пост мэра и имели идею остановить работу муниципалитета. Больше абсурда, чем это я не слышал, я столько лет в политике. Человек хочет стать мэром, чтобы остановить работу муниципалитета. Можете себе представить? Хочет остановить реабилитацию улиц и проспектов, остановить поддержку нуждающихся и социально уязвимых семей и людей, которую муниципалитет оказывает через различные программы. Хотят прекратить строительство садов и движение общественного транспорта. Действительно отрадно, что за последние 8 лет мы полностью обновили общественный транспорт. Те прогнившие жёлтые автобусы, которые обслуживали население Тбилиси, были большим оскорблением. Немыслимо, когда мы слышим подобного типа заявления. Неслучайно, что у этих людей нет никакого рейтинга, нет поддержки в обществе, и 4 октября избиратели дадут всем соответствующий ответ», - заявил Каладзе.


