Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы прибудет в Грузию 24-25 сентября

23.09.2025 14:08





Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Грузию с визитом 24 и 25 сентября 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.



Согласно пресс-релизу, цель визита — оценка влияния текущей политической ситуации на органы местного самоуправления, при этом особое внимание будет уделено местным выборам, запланированным в Грузии на 4 октября 2025 года.



В состав делегации войдут президент Палаты местных властей Бернд Форингер (Германия, EPP/CCE) и пресс-секретарь Конгресса по наблюдению за местными и региональными выборами Стюарт Диксон (Великобритания, ILDG), которым будет сопровождать эксперт, профессор Таня Гроп.



Делегация встретится с председателем Центральной избирательной комиссии, первым заместителем омбудсмена и первым заместителем председателя Комитета парламента по региональной политике и местному самоуправлению. Также они обменяются мнениями с членами национальной делегации Грузии в Конгрессе и представителями Национальной ассоциации местного самоуправления Грузии.



Кроме того, делегация встретится с представителями СМИ, неправительственных организаций и политических партий.



В пресс-релизе Совета Европы отмечается, что этот визит не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов участников встреч.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





