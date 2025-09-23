|
Ираклий Берая назначен представителем Грузии в НАТО
23.09.2025 14:09
Ираклий Берая назначен представителем Грузии в НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Ираклий Берая занимал различные должности, включая первого заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии и директора Службы разведки Грузии.
На протяжении многих лет он был председателем Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, а также Комитета по иностранным делам.
Также он возглавлял парламентскую делегацию Грузии в Парламентской ассамблее НАТО.
В разные периоды Ираклий Берая работал директором Национального инвестиционного агентства при Министерстве экономики и устойчивого развития, а также директором Агентства реформ и развития при Министерстве внутренних дел.
