Ираклий Берая назначен представителем Грузии в НАТО


23.09.2025   14:09


Ираклий Берая назначен представителем Грузии в НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

Ираклий Берая занимал различные должности, включая первого заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии и директора Службы разведки Грузии.

На протяжении многих лет он был председателем Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, а также Комитета по иностранным делам.

Также он возглавлял парламентскую делегацию Грузии в Парламентской ассамблее НАТО.

В разные периоды Ираклий Берая работал директором Национального инвестиционного агентства при Министерстве экономики и устойчивого развития, а также директором Агентства реформ и развития при Министерстве внутренних дел.


