Зурабишвили: 300 дней протеста - не просто цифра, это доказательство отваги


23.09.2025   14:59


Несмотря на задержания и непрерывные репрессии, «Грузинская мечта» не смогла сломить волю народа, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в X.

«300 дней протеста - это не просто цифра, это доказательство отваги. Несмотря на задержания и непрерывные репрессии, «Грузинская мечта» не смогла сломить волю народа. Грузины борются не только против несправедливости, но и за Европу, демократию и свободное будущее!», - написала Зурабишвили.


