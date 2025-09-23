Зурабишвили: 300 дней протеста - не просто цифра, это доказательство отваги

23.09.2025 14:59





Несмотря на задержания и непрерывные репрессии, «Грузинская мечта» не смогла сломить волю народа, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в X.



«300 дней протеста - это не просто цифра, это доказательство отваги. Несмотря на задержания и непрерывные репрессии, «Грузинская мечта» не смогла сломить волю народа. Грузины борются не только против несправедливости, но и за Европу, демократию и свободное будущее!», - написала Зурабишвили.





