Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном
23.09.2025 15:10
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном.
Как сообщает администрация правительства, на встрече обсуждались добрососедские отношения между двумя странами и успешное сотрудничество Тбилиси и Еревана в различных сферах.
Мэр Еревана отметил, что армянская сторона придаёт большое значение обмену опытом Грузии в таких сферах, как городское развитие и транспортная политика.
Премьер-министр подтвердил готовность грузинской стороны к дальнейшему развитию стратегического партнёрства между двумя странами и углублению сотрудничества в секторальных направлениях.
