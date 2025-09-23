Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном


23.09.2025   15:10


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном.

Как сообщает администрация правительства, на встрече обсуждались добрососедские отношения между двумя странами и успешное сотрудничество Тбилиси и Еревана в различных сферах.

Мэр Еревана отметил, что армянская сторона придаёт большое значение обмену опытом Грузии в таких сферах, как городское развитие и транспортная политика.

Премьер-министр подтвердил готовность грузинской стороны к дальнейшему развитию стратегического партнёрства между двумя странами и углублению сотрудничества в секторальных направлениях.


