Совет Европы направляет делегацию в Грузию для оценки ситуации перед выборами

23.09.2025 16:08





Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Грузию в преддверии выборов 4 октября.



«Делегация (…) посетит Грузию с ознакомительным визитом 24–25 сентября. Целью визита является оценка влияния текущей политической ситуации на местные органы власти, с особым вниманием к предстоящим местным выборам, намеченным на 4 октября 2025 года в Грузии», – говорится в пресс-релизе Совета Европы.



Делегация планирует встречи с администрацией ЦИК Грузии, членами парламента, омбудсменом, представителями СМИ, НПО и разных политических партий. Также состоится обмен мнениями с членами грузинской делегации в Конгрессе.



В СЕ подчеркнули, что «этот визит не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов участников встреч».



Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — это консультативный орган, объединяющий представителей местных и региональных властей 46 стран-членов, который следит за состоянием демократии на местах и дает рекомендации правительствам.



4 октября граждане Грузии должны избрать 2058 членов 64 сакребуло (муниципальных советов) по пропорциональной и мажоритарной системе, а также мэров всех 64 городов страны. За исключением «Лело» и «Гахария – за Грузию», все крупные оппозиционные партии бойкотируют голосование. Парралельно выборам они планируют провести крупную протестную акцию в Тбилиси.



В течение последнего года в Конгрессе неоднократно выступали с критикой правительства «Грузинской мечты». В марте Конгресс принял резолюцию, где выражалась обеспокоенность из-за отступления от демократии и ослабления прав человека в Грузии.



На прошлой неделе в Конгрессе выступили с осуждением репрессивных действий в отношении НПО в Грузии – так там расценили заморозку счетов ведущих организаций гражданского общества, которых власти обвиняют в «саботаже» и содействии враждебной иностранной деятельности.



