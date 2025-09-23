|
|
|
Совет Европы направляет делегацию в Грузию для оценки ситуации перед выборами
23.09.2025 16:08
Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы посетит Грузию в преддверии выборов 4 октября.
«Делегация (…) посетит Грузию с ознакомительным визитом 24–25 сентября. Целью визита является оценка влияния текущей политической ситуации на местные органы власти, с особым вниманием к предстоящим местным выборам, намеченным на 4 октября 2025 года в Грузии», – говорится в пресс-релизе Совета Европы.
Делегация планирует встречи с администрацией ЦИК Грузии, членами парламента, омбудсменом, представителями СМИ, НПО и разных политических партий. Также состоится обмен мнениями с членами грузинской делегации в Конгрессе.
В СЕ подчеркнули, что «этот визит не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов участников встреч».
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы — это консультативный орган, объединяющий представителей местных и региональных властей 46 стран-членов, который следит за состоянием демократии на местах и дает рекомендации правительствам.
4 октября граждане Грузии должны избрать 2058 членов 64 сакребуло (муниципальных советов) по пропорциональной и мажоритарной системе, а также мэров всех 64 городов страны. За исключением «Лело» и «Гахария – за Грузию», все крупные оппозиционные партии бойкотируют голосование. Парралельно выборам они планируют провести крупную протестную акцию в Тбилиси.
В течение последнего года в Конгрессе неоднократно выступали с критикой правительства «Грузинской мечты». В марте Конгресс принял резолюцию, где выражалась обеспокоенность из-за отступления от демократии и ослабления прав человека в Грузии.
На прошлой неделе в Конгрессе выступили с осуждением репрессивных действий в отношении НПО в Грузии – так там расценили заморозку счетов ведущих организаций гражданского общества, которых власти обвиняют в «саботаже» и содействии враждебной иностранной деятельности.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна