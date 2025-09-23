Саакашвили ответил на заявления представителя «Лело»

«Те, кто говорит: «Утром пойдём на выборы, вечером на митинг», на самом деле намерены легализовать российскую спецоперацию утром и разогнать митинг вечером», — написал в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, и то, и другое — игры Иванишвили.



«Утром пойдём на выборы, вечером на митинг», на самом деле намерены легализовать российскую спецоперацию утром и разогнать митинг вечером, как они уже не раз делали в последнее время. И то, и другое — игры Иванишвили», — написал Михаил Саакашвили.



Для справки, кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело» Ираклий Купрадзе заявил: «Утром пойдём на выборы, вечером на Руставели — это важный сигнал единства для общества».







