Саакашвили ответил на заявления представителя «Лело»
23.09.2025 17:43
«Те, кто говорит: «Утром пойдём на выборы, вечером на митинг», на самом деле намерены легализовать российскую спецоперацию утром и разогнать митинг вечером», — написал в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, и то, и другое — игры Иванишвили.
«Утром пойдём на выборы, вечером на митинг», на самом деле намерены легализовать российскую спецоперацию утром и разогнать митинг вечером, как они уже не раз делали в последнее время. И то, и другое — игры Иванишвили», — написал Михаил Саакашвили.
Для справки, кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело» Ираклий Купрадзе заявил: «Утром пойдём на выборы, вечером на Руставели — это важный сигнал единства для общества».
