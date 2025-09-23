ЦИК продолжае печатать бюллетени для выборов 4 октября продолжается

23.09.2025 17:45





Печать бюллетеней для выборов 4 октября 2025 года в органы местного самоуправления – Сакребуло и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся общины – продолжается.



По данным ЦИК, печать бюллетеней ведется в четырех типографиях Тбилиси. За процессом постоянно следят члены ЦИК, а также представители наблюдательных организаций. Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили сегодня ознакомился с ходом печати бюллетеней.



По данным ЦИК, в настоящее время печатается 3 897 500 бюллетеней, из которых 2 813 150 – для технологических округов и 1 084 350 (трех видов) – для традиционных округов.



Стоит отметить, что избирательные бюллетени для регионов, населённых этническими меньшинствами, печатаются на грузино-армянском (103 200) и грузино-азербайджанском (295 100) языках.



Печать бюллетеней началась 21 сентября и продлится несколько дней. После завершения печати бюллетени будут переданы в окружные избирательные комиссии в установленные законом сроки, а затем – в участковые избирательные комиссии.







